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Сеул призвал Вашингтон и Пхеньян начать переговоры

 

США и КНДР необходимо прекратить взаимную перебранку и приложить усилия для начала нового диалога, заявил советник президента Южной Кореи во вопросам национального воссоединения и внешней политики Мун Чжон Ин в интервью, данно им японской газете "Асахи", передает РИА Ноовости.

"Северной Корее и США необходимо не раздражать друг друга, а приложить усилия к началу новых переговоров", — призвал Мун Чжон Ин, который является также почётным профессором сеульского университета "Ёнсе".

Мун Чжон Ин напомнил, что Северная Корея грозилась не соглашаться на диалог до тех пор, пока США не откажутся от враждебной политики в отношении Пхеньяна. "Республика Корея против роста напряженности на Корейском полуострове", — заверил "Асахи" советник южнокорейского президента. Однако, по его словам, для налаживания упомянутого им диалога требуется привлечение усилий США.

По словам Мун Чжон Ина, хотя президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и выступает за укрепление американо-южнокорейского военного союза, тем не менее он, с очевидностью, желает уменьшения степени зависимости его страны от США и добивается скорейшей передачи от них Сеулу функций военного командования на случай реального начала военных действий с агрессивным соседом.

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