Саакашвили добрался до Венгрии

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого лишили украинского гражданства, приехал в Венгрию. Об этом политик написал на своей странице в Facebook, сообщает «Корреспондент».

«Поехали с семьей на озеро Балатон. У памятника венгерскому королю Андрашу и его жене, украинской принцессе Анастасии», – подписал фотографию Саакашвили.

Напомним, что 26 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. В Администрации президента сообщили, что такое решение было обусловлено недостоверностью информации, представленной экс-президентом Грузии при оформлении ему соответствующих украинских документов.

Это, однако, не помешало Саакашвили уже побывать в США, Польше и Литве. При этом политик отказался от идеи натурализоваться в Литве, заявив, что намерен добиваться возвращения ему прежнего - украинского гражданства.