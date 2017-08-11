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Прокуратура и полиция Баку о гибели велосипедиста

Автор: Отдел информации 

Главное управление полиции и прокуратура города Баку выступили с совместным заявлением в связи с гибелью велосипедиста в ДТП, имевшем место в столице 8 августа. Об этом сообщили haqqin.az в Бакинской городской прокуратуре.

Согласно данной информации, 8 августа около 22:00 на участке Бакинской кольцевой дороги в Гарадагском районе житель Баку Ниджат Низам оглу Гулиев, управляя автомобилем KIA Cadenza (государственный номер: 10-XZ-040) на проезжей части дороги сбил жителей же столицы - велосипедистов Акифа Абдуллаева 25 лет и  Фидан Рагимову 24 лет, после чего, не справившись с управлением, врезался в BMW, за рулем которого находился Джейхун Бейляров.

В результате ДТП А.Абдуллаев скончался на месте, а Ф.Рагимова, получившая телесные повреждения различной тяжести, была доставлена в Клинический медицинский центр.

По факту в следственном отделе Гарадагского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса АР. 9 августа был задержан подозреваемый в совершении преступления Ниджат Гулиев .

Н. Гулиеву предъявили обвинение по указанной статье УК, и решением суда мерой пресечения в отношении него избран был арест.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по делу.

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