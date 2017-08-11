Американский сопредседатель: Пришло время укреплять доверие

Для Азербайджана и Армении настала пора действий по укреплению взаимного доверия. Об этом в интервью радио "Голос Америки" сказал американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

Он выразил надежду, что в ближайшее время в этом направлении будут предприняты определенные шаги.

По словам Р.Хогланда, основой урегулирования является поиск компромиссов, которые демилитаризируют ситуацию и принесут народам региона мир, благоденствие и безопасность.

"Над этой задачей США продолжают работать вместе с Россией, несмотря на обострившиеся отношения между двумя странами. В нашей совместной работе ничего не изменилось", - отметил Хогланд.