Вице-премьер Азербайджана, председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов посетил семью погибшего 3 августа в ДТП Вагифа Асадова. Семья погибшего удовлетворена действиями Али Гасанова, сообщает bakipost.az.

«Случай, все бывает... Сейчас пресса напала на бедного Наиля Аллахвердиева, хотят уничтожить его. Устроили шоу!» - заявили родственники погибшего в ДТП.

«Али Гасанов пришел, мы задали ему интересующие нас вопросы, он нам на них ответил. Али Гасанову 70 лет, а он поднялся к нам на пятый этаж, пришел к нам домой. Вы и сами видите, как трудно подняться к нам. Али Гасанов сказал, что он сам отвел своего внука в полицию», - сказали члены семьи Вагифа Асадова.

Напомним, что 3 августа на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, совершенное водителем автомобиля MercedesGelandewagen, внуком вице-премьера Али Гасанова – Наилем Аллахвердиевым. Этот автомобиль на большой скорости врезался сзади в машину марки ВАЗ-2115, потерял управление и перелетел на побочную полосу проспекта. Там автомобиль сбил троих пешеходов, перевернулся и сгорел. В ДТП пострадали двое граждан Турции – супружеская пара Муталиб и Сонгюль Текиш.