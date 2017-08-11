ИГИЛ получало финансирование через eBay

Американские следственные органы раскрыли возглавляемую одним из представителей группировки "Исламское государство" мировую финансовую сеть, незаконно переправлявшую денежные средства предполагаемому боевику в США с помощью поддельных транзакций на интернет-аукционе eBay, пишет Wall Street Journal со ссылкой на ФБР.

По данным издания, получателем денег был гражданин США Мохамед Элшинави (Mohamed Elshinawy), задержанный более года назад в штате Мэриленд.

Сообщается, что ФБР долгое время вело за ним слежку, которая выявила первые признаки существования предполагаемой сети. В обвинительном акте правительства говорилось, что подозреваемый присягнул на верность ИГ и продавал принтеры на eBay в качестве прикрытия для получения денежных средств через платежную систему PayPal. Деньги при этом могли использоваться и для финансирования терактов.

Согласно обнародованному документу ФБР, следствие полагает, что Элшинави был частью глобальной сети, простирающейся от Британии до Бангладеш и использовавшей подобную схему для финансирования террористической группировки. Ею руководил один из главарей ИГ в Сирии Сифул Суджан (Siful Sujan), который позднее был убит.