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ИГИЛ получало финансирование через eBay

 

Американские следственные органы раскрыли возглавляемую одним из представителей группировки "Исламское государство" мировую финансовую сеть, незаконно переправлявшую денежные средства предполагаемому боевику в США с помощью поддельных транзакций на интернет-аукционе eBay, пишет Wall Street Journal со ссылкой на ФБР.

По данным издания, получателем денег был гражданин США Мохамед Элшинави (Mohamed Elshinawy), задержанный более года назад в штате Мэриленд. 

Сообщается, что ФБР долгое время вело за ним слежку, которая выявила первые признаки существования предполагаемой сети. В обвинительном акте правительства говорилось, что подозреваемый присягнул на верность ИГ и продавал принтеры на eBay в качестве прикрытия для получения денежных средств через платежную систему PayPal. Деньги при этом могли использоваться и для финансирования терактов.

Согласно обнародованному документу ФБР, следствие полагает, что Элшинави был частью глобальной сети, простирающейся от Британии до Бангладеш и использовавшей подобную схему для финансирования террористической группировки. Ею руководил один из главарей ИГ в Сирии Сифул Суджан (Siful Sujan), который позднее был убит.

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ИГИЛ получало финансирование через eBay
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