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Россия привела войска ПВО в повышенную боеготовность Из-за ракет Северной Кореи

 

Российские системы ПВО на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР, принимаются дополнительные меры для обеспечения безопасности Дальневосточного региона. Об этом РИА Новости сообщил сенатор Виктор Озеров, ранее возглавлявший Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

"Мы отслеживаем все происходящее вокруг Северной Кореи, зоны возможных пусков ракет Северной Кореи находятся под повышенным вниманием", — сказал сенатор.

Он отметил, что в число задач российских систем ПВО на Дальнем Востоке входит обеспечение безопасности территории РФ на случай не только неверно заложенных координат северокорейских ракет, поскольку "вероятность ошибки здесь достаточно высока".

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