Додон хочет помешать американцам строить военный полигон

Президент Молдовы Игорь Додон посетит на следующей неделе полигон Национальной армии в селе Бульбоака, чтобы проверить появившуюся в СМИ информацию о строительстве там военных объектов США.

"В последнее время много говорится о военном полигоне в Бульбоаке, об участии США в работах на полигоне и об американском финансировании. Как верховный главнокомандующий ВС Республики Молдова я поеду в понедельник с рабочим визитом на полигон, чтобы ознакомиться на месте с положением дел", - написал Додон на своей странице в Facebook.

"Молдова - нейтральная страна, и я не позволю, чтобы молдавские военные стали частью или винтиками в каком-либо военном блоке на Западе или на Востоке", - заметил Додон.