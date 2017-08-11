Оплата кредита в Межбанке с любой пластиковой карты без комиссий

Международный Банк Азербайджана, выступающий за внедрение инновативных услуг и продуктов, в очередной раз предлагает своим клиентам широкий спектр возможностей. Ежемесячые платежи по кредитам теперь можно выплачивать через сайт банка посредством пластиковых карт любого из банков страны. Кроме того, со стороны банка за операцию не взимается никакой комиссии. Онлайн-оплата кредита проводится здесь же.

Клиент выполняет нужные ему операции в следующей последовательности:

- Вводит 20-значное число счета в систему и подтверждает правильность данных;

- Показывает данные карточки, которая будет использоваться для проведения платежа;

- Завершает операцию путем подтверждения данных о сумме платежа, виде валюты и номере счета.

Выписка о платеже может быть выслана на электронную почту по просьбе клиента. Выплату кредита Международному Банку Азербайджана можно проводить посредством карт вышеуказанного банка, а также карт любых других банков страны.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру - 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.