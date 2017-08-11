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Иранский «Темный рыцарь» пообещал уничтожить ИГИЛ

 

Командующий спецподразделением «Эль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани, известный также под прозвищем «Темный рыцарь», поклялся не успокаиваться, пока жив хотя бы один сторонник «Исламского государства». Об этом сообщает VATAN. 

Последние события на сирийско-иракской границе, когда террористы ИГИЛ перерезали шею взятому в плен иранскому солдату, стали причиной столь жесткой реакции в Иране.

«Клянусь нашим мучеником, мы не успокоимся, пока не убьем всех террористов», - заявил Касеми.

9 августа ИГИЛ опубликовало видео, в котором угрожает новыми терактами в Тегеране.

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