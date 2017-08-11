Пожар в лондонском метро

В поезде лондонского метро произошел пожар, станция закрыта, движение прекращено. Об этом сообщает британская транспортная полиция.

"Мы продолжаем работать с пожарной службой Oxford Circus. Станция остается закрытой. Причина пожара в настоящее время не рассматривается как подозрительная", — говорится в сообщении местной транспортной полиции.

На место происшествия прибыла команда пожарных. В свою очередь, газета Daily Mail сообщила об охваченных паникой пассажирах. Опубликованы кадры задымления в вагоне поезда.