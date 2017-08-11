В Баку будет пасмурно

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет пасмурно и, в основном, без осадков, а северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на Абшероне составит 23 - 26, днем - 31 - 36 градусов тепла. В Баку ночью будет 23 - 25, днем - 34 - 36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, а относительная влажность - ночью 60 - 65% и днем - 45 - 50%.

Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаранах и Бильгя - 25 - 26, в Загульбе, Бузовнах, Мардаканах и Шувелянах – 26 - 27, в Тюрканах, Говсанах, Сахиле и Шихово – 27 - 28 градусов тепла.