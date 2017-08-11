Таджикистан играет мускулами

В ближайший понедельник в Согдийской области Таджикистана стартуют военные учения, в которых примут участие все воинские части Согдийского гарнизона, сотрудники силовых ведомств, а также резервисты из всех районов и городов севера Таджикистана.

Учения продлятся вплоть до 17 августа и пройдут на территории двух полигонов Согда - Чорухдайрон и Нурафшон, сообщил «Азия Плюс» начальник пресс-центра Минобороны республики полковник Фаридун Махмадализода.

По его словам, учения проводятся по указанию президента Эмомали Рахмона.

На них будут задействованы 10 единиц боевой авиации, 200 - бронетехники, 70 - артиллерии, а также 450 военных автомобилей.

Военными маневрами командовать будет лично министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо.