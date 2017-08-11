Итальянский пожарный из-за скуки совершал поджоги

В Италии пожарный задержан за поджоги, которые он совершал ради получения адреналина и в подражание героям американского сериала, сообщает в пятницу газета Corriere della Sera.

Подозрительная серия из семи возгораний, произошедших за три года в одной и той же местности, привлекла внимание властей — всякий раз первым на тушение огня прибывал один и тот же человек.

Поймать поджигателя мусорных ящиков и хранилищ отходов удалось благодаря записям видеонаблюдения. Им оказался 28-летний добровольный сотрудник пожарной бригады североитальянской провинции Павезе. На кадрах видеосъемки можно видеть, как он подъезжает к мусорным бакам на машине, поджигает их, после чего спешит в свою часть, чтобы успеть принять вызов, отмечает газета.

На допросе пожарный-поджигатель попытался объяснить свои действия тем, что в его зоне ответственности "ничего не происходит" из-за равнинного ландшафта и отсутствия лесов, а он хотел "почувствовать волнение от поездки на место происшествия с включенной сиреной".

По словам карабинеров, задержанный "желал уподобиться своим кумирам — героям сериала о работе пожарных в одном американском городе, и испытывать те же "адреналинные" ощущения".