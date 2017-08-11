Подписаться на уведомления
 

Итальянский пожарный из-за скуки совершал поджоги

 

В Италии пожарный задержан за поджоги, которые он совершал ради получения адреналина и в подражание героям американского сериала, сообщает в пятницу газета Corriere della Sera.

Подозрительная серия из семи возгораний, произошедших за три года в одной и той же местности, привлекла внимание властей — всякий раз первым на тушение огня прибывал один и тот же человек.

Поймать поджигателя мусорных ящиков и хранилищ отходов удалось благодаря записям видеонаблюдения. Им оказался 28-летний добровольный сотрудник пожарной бригады североитальянской провинции Павезе. На кадрах видеосъемки можно видеть, как он подъезжает к мусорным бакам на машине, поджигает их, после чего спешит в свою часть, чтобы успеть принять вызов, отмечает газета.

На допросе пожарный-поджигатель попытался объяснить свои действия тем, что в его зоне ответственности "ничего не происходит" из-за равнинного ландшафта и отсутствия лесов, а он хотел "почувствовать волнение от поездки на место происшествия с включенной сиреной".

По словам карабинеров, задержанный "желал уподобиться своим кумирам — героям сериала о работе пожарных в одном американском городе, и испытывать те же "адреналинные" ощущения".

75 просмотров


Старости
Василий Папава: «Азербайджану нужно быть бдительнее»
Василий Папава: «Азербайджану нужно быть бдительнее» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 31° / 19°
12 Авг 32° / 22°
13 Авг 33° / 23°
14 Авг 34° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0025 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Итальянский пожарный из-за скуки совершал поджоги
Таджикистан играет мускулами
Закир Гасанов отправился в Москву По приглашению Шойгу
В Баку будет пасмурно
Пожар в лондонском метро
Иранский «Темный рыцарь» пообещал уничтожить ИГИЛ
Бои в Украине: есть жертвы
Оплата кредита в Межбанке с любой пластиковой карты без комиссий
За попытку сбить американский самолет россиянина осудили на 6 лет
Додон хочет помешать американцам строить военный полигон
Россия привела войска ПВО в повышенную боеготовность Из-за ракет Северной Кореи
ИГИЛ получало финансирование через eBay
Родственники погибшего пешехода: «Мы благодарим Али Гасанова» Без комментариев
Американский сопредседатель о встрече Алиева и Саргсяна обновлено
Дутерте эвакуировали из-за землетрясения обновлено
В Баку пропал 12-летний мальчик
Прокуратура и полиция Баку о гибели велосипедиста
Саакашвили добрался до Венгрии
Сеул призвал Вашингтон и Пхеньян начать переговоры
Золотые телефоны обанкротившегося Vertu выставлены на продажу
Американцы строят военную базу в Украине
Президент Узбекистана: «Теперь народ обижается на меня» Снова о свадьбах
Скончалась молодая азербайджанская актриса фото
В ДТП в Китае погибли десятки человек
Мадуро утвердили на посту президента
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться