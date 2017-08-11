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В ДТП погиб племянник Эльдара Султанова

 

На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает АПА.

По информации агентства, полученной от пресс-службы МВД республики, 10 августа в поселке Сараи автомобиль марки Hyundai, за рулем которого находился местный житель Вугар Джавадов, сбил пешехода, жителя Сумгаита Рамиля Алиева. От полученных травм Р.Алиев скончался на месте.

Абшеронским районным управлением полиции по факту проводится расследование.

По сведениям АПА, погибший приходится племянником главе пресс-службы Генпрокуратуры Эльдару Султанову.

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