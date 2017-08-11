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Новейший российский истребитель получил официальное название

 

Российский истребитель пятого поколения Т-50 получил серийное обозначение Су-57. Об этом объявил главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев.

Т-50 разрабатывался в ОКБ Сухого в рамках проекта перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) с 2002 года и первый свой полет осуществил в 2010 году.

О завершении первого этапа государственных испытаний Су-57 объявили в июле 2017 года на авиасалоне МАКС. Ожидается, что первая партия из 12 истребителей будет передана в войска в 2019 году.

Су-57 станет первым российским истребителем пятого поколения. Машины этого класса сейчас имеются на вооружении у США (F-22 и F-35) и Китая (J-20). В России же самыми современными до сих пор являлись истребители условно  4++  поколения (МиГ-35, Су-34 и Су-35).

Сообщалось, что максимальная крейсерская скорость Су-57 — 2 600 километров в час, практический потолок — 20 километров, а дальность полета составляет до 5 500 километров. Ракеты и бомбы будут размещатся во внутренних отсеках истребителя, при этом конструкция самолета позволяет устанавливать на нем до шести внешних узлов подвески.

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