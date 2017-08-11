Азербайджан окончательно потерял «Агдам»

Азербайджанский портвейн «Агдам» в советское время был, без преувеличения, одним из популярнейших спиртных напитков на просторах от Калининграда до Сахалина. Железнодорожные цистерны с миллионами декалитров вина отправлялись во все уголки СССР, а в очередях за любимым зельем родился знаменитый лозунг: «"Агдам" никому не дам!»

138 винзаводов Советского Азербайджана ежегодно производили до 20 - 25 млн декалитров «Агдама», что составляло 60% от всего объема производимого в республике вина. Правда, в самом Азербайджане предпочитали другие местные марки - «Карабах», «Чинар», «Мадраса» и пр.

Но сегодня ни в России, ни в других странах СНГ вина этой марки азербайджанского производства на полках магазинов не увидишь. Неужели же легендарное вино перестало пользоваться спросом и все любители горячительного разом его забыли?

Оказывается - не забыли, и прославленный портвейн по-прежнему почитаем. Но только теперь это уже не азербайджанский «Агдам», а латвийский «Agdams», причем, судя по тому, как бойко ее раскупают, копия ничуть не менее популярна, чем оригинал.

Поистине легендарный, азербайджанский портвейн ныне производится ведущим предприятием алкогольных напитков в странах Балтии - латвийским АО Latvijas balzams на территории Евросоюза. Продукция этого завода, в том числе вино с европеизированным названием «Agdams», экспортируется в 30 стран мира. То есть слава «Агдама» перешагнула далеко за границы бывшего СССР, став в полном смысле мирровой.

Между прочим, то же предприятие выпускает знаменитый «Рижский бальзам»

На своем сайте http://www.lb.lv/ru/produktsiya/sortirovat-po-kategoriyam-produktov/vino/ производитель балтийского «Aгдама» отмечает: «Портвейн «Agdams» (выпускается также под названием «Аgdam») – креплёное вино, приготовленное по оригинальному рецепту, вкус и аромат которого по достоинству оценили многочисленные любители креплёных вин». А по данным латвийских СМИ, «Aгдам» занимает 9-е место по продаже среди всех алкогольных напитков в Латвии.

Этикетки на бутылках на рижском «Agdams» один к одному стилизованы под наклейки на старом добром азербайджанском «Агдаме». Да и рецептура та же…

Так что же стало с настоящим «Агдамом», почему теперь за границей пьют только рижский его вариант?

Как поведал haqqin.az глава НИИ виноградарства и виноделия Азербайджана Тариель Панахов, с распадом СССР и началом карабахской войны производство «Агдама» резко пошла на убыль. Один из винзаводов, где производили этот портвейн, вообще остался в оккупированном армянами Агдамском районе. И теперь в социальной сети коллекционеры выставляют на продажу еще сохранившиеся экземпляры советского «Агдама» по весьма солидной цене.

«Торговая марка и рецепт портвейна «Агдам» являются собственностью Азербайджана. Рецепт «Агдама» был разработан в нашем НИИ еще в далекие советские времена, так что выпуск вина этой торговой марки может осуществляться только с согласия азербайджанской стороны», - утверждает эксперт.

Он же рассказал, что в последние года азербайджанские винзаводы пытались начать выпуск «Агдам», но дело до поточного производства так и не дошло. Как и в советское время, это вино больше популярно за рубежом, нежели у себя на родине, а быстро наладить поставки за пределы Азербайджана дело хлопотное.

И все же, насколько законным является выпуск латвийским винзаводом продукции, одноименной с бывшей азербайджанской? Имело ли предприятие право использовать чужие торговую марку и рецепт?

Отметим, что в 2009 году Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджан предотвратил попытку производства армянским предпринимателем вина под известным азербайджанским брендом «Агдам» в Казахстане.

В Госстандарте haqqin.az сообщили, что торговая марка «Агдам» прошла регистрацию в 2007 году и является промышленной собственностью ООО «Aqro-Azerinvest», и ее другими производителями возможно с разрешения этого предприятия.

Менее категоричны были в самом ООО «Aqro-Azerinvest».

«Агдам - название одного из азербайджанских городов. Любое предприятие в мире может дать своему товару название того или иного города или региона. К примеру, азербайджанское предприятие может назвать свою продукцию «Брест» или «Юрмала, дать магазину название, скажем, «Березка». Так что каких-то правовых проблем в выпуске латвийского «Агдама» нет», - считают в ООО, обладающим правом собственности на «Агдам».

Так чей же «Агдам» пьют в Евросоюзе? Портвейн, рецепт которого разработали азербайджанские виноделы, или какой-то другой напиток, почему-то названный в честь азербайджанского города? Как только латвийское АО Latvijas balzams ответит на запрос haqqin.az, мы расскажем, что по этому поводу думают его специалисты.