В одном из районов западной афганской провинции Фарах около 30 боевиков радикального движения "Талибан" погибли, подорвавшись на собственной взрывчатке, передает РИА Новости со ссылкой на афганские СМИ.

Как сообщил представитель губернатора провинции Насир Мехри, два пояса смертника сдетонировали во время встречи двух групп боевиков. Он добавил, что среди погибших было несколько командиров.

По данным представителя губернатора, боевики собрались, чтобы обсудить план осуществления совместной атаки на позиции служб безопасности страны.