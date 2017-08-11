Туркменским журналистам впервые разрешили задать вопросы президенту

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета министров страны, где местным журналистам, впервые за время его правления, было позволено задать вопросы руководителю республики. Об этом сообщает госинформагентство «ТДХ».

Заседание было посвящено итогам визита президента в Баку, а также подготовке ко Дню без автотранспорта, который состоится за 30 дней до начала Азиады – 17 августа.

Журналисты, правда, сумели задать всего-то два вопроса - полного текста вопросов госинформагентство не приводит. Сообщается, что первый касался перспектив развития стратегических направлений двустороннего взаимодействия, в том числе в топливно-энергетическом секторе и торгово-экономической сфере.

«Ключевым фактором эффективного развития межгосударственных отношений является активизация торгово-экономического сотрудничества. Согласно показателям за шесть месяцев текущего года, объемы товарооборота между Туркменистаном и Азербайджаном по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросли на 40%»,- ответил на это Бердымухамедов.

Второй журналист поинтересовался причинами переноса Дня туркменской дыни на 17 августа. (Изначально праздник должен был отмечаться во второе воскресенье августа, то есть 13 августа.)

В этой связи президент Туркменистана заявил, что перенос праздника состоялся в слблюдение традиций предков, согласно которым гостей, а именно тех, что приедут на Азиаду, полагается встречать поднесением национальных сладостей.