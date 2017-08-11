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Впервые в Азербайджане: ваши дети могут поступить в ведущие вузы мира! наша реклама (тел: +994 50 214 60 29)

Автор: Отдел маркетинга и реклама 

Азербайджанские абитуриенты, которым посчастливилось набрать достаточное количество баллов для поступления в высшие учебные заведения, сейчас напряженно раздумывают – какую специальность им выбрать. Хотя их волнение и понятно, все же оно - радостное: все они уже студенты! А вот те, кто баллов недобрал, наверняка пребывают в унынии. 

Не прошедшие конкурс ребята сегодня стоят перед более трудным выбором: начать подготовку заново либо вовсе оставить мысль о высшем образовании и довольствоваться образовательным уровнем пониже – колледжами, чтобы получить какую-нибудь прикладную специальность.

Если вы все же решили предпринять через год еще одну попытку попасть в вуз, то это вновь беготня по репетиторам, за уроки с которыми родителям придется платить немалые суммы, опять - зубрежка и нервное напряжение перед экзаменами. Причем гарантий, что усилия и расходы увенчаются успехом, нет никаких. Так или иначе, ситуация для детей и родителей - стрессовая.

Однако с этого года у азербайджанских абитуриентов, не набравших достаточно баллов, появилась отличная альтернатива, а скорее даже - новый путь к высшему образованию: в Баку начал функционировать офис международной организации İnternational İntellectual Corporation (İnİnCor).

Прежде представительства İnİnCor действовали в Тбилиси, Киеве и Никосии. Эта компания организует как очное, так и заочное обучение за рубежом. С ее помощью можно получить высшее образование в престижных вузах Эстонии, Польши, Украины, Голландии, Грузии, Чехии, Австралии, Канады и США, обрести перспективную специальность, занимаясь по самым современным методикам и проживая в комфортных условиях.

В отличие от других компаний по зарубежному образованию, İnİnCor не взимает комиссионных за свои услуги, а плата за обучение в предлагаемых им вузах вполне доступна.

Система построена безупречнов смысле надежности. Для поступления абитуриенту не надо сдавать экзамены, в отдельных случаях проводится лишь собеседование. Никаких дополнительных расходов за помощь при поступлении не требуется. Абитуриент оплачивает только свое обучение, причем уже после того, как получит свидетельство о поступление в университет. Оплата учебного курса осуществляется на месте, то есть в выбранном университете, и может быть как годовой, так и посеместровой.

Все заботы по оформлению документов, встрече в аэропорту, обустройству в студенческом кампусе и ознакомлению с университетской инфраструктурой İnİnCor берет на себя.

Родителям нет необходимости тратить деньги, сопровождая сына или дочь в другую страну. Студента встретят в аэропорту и обеспечат ему поддержку на период адаптации в новых условиях.

Все вузы, которые предлагает İnİnCor, прошли аккредитацию в своих странах и работают по болонской системе. Кстати, компания с помощью тестовой программы поможет и с выбором вуза, если у абитуриента есть желание учиться за рубежом, но он еще не определился со специальностью и университетом.

Для успешно обучающихся студентов предусмотрены довольно заманчивые стимулы. Практически во всех зарубежных вузах принято предоставлять успевающему студенту льготы в оплате за обучение и даже вовсе освобождать его от таковой.

Кстати, при таком широком выборе вузов всегда найдутся оптимальные варианты для менее обеспеченных студентов, в чем также поможет İnİnCor.

Компания предоставляет и возможности для освоения иностранных языков, если абитуриент сомневается в своих знаниях. При İnİnCor функционируют курсы иностранных языков с квалифицированными преподавателями.

Немаловажно и то, что İnİnCor принимает на себя обязательство способствовать студентам, которые хотят пройти стажировку по специальности в передовых европейских странах.

Ну и, наконец, совсем уж заманчивое предложение: успешно закончившим бакалавриатуру в любом вузе по направлению компании обучение в магистратуре оплачивает İnİnCor.

Столь широкий спектр предложений, вариантов и льгот на сегодняшний день не предоставляет ни одна работающая в Азербайджане в сфере образовательных услуг компания. Так что если абитуриент и его родители решили не терять время и деньги на попытку попасть в отечественный вуз через год, пусть обращаются по адресу: Баку, ул. Дж.Джаббарлы, 44, Саspian Plaza – 3, 16-й этаж. Контактные телефоны: (012) 597 08 18, (050) 444 88 80.

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