Прокуратура Харьковской области подозревает троих мужчин в организации канала незаконной переправки людей через государственную границу. Предполагается, что руководителем группы является 56-летний уроженец Азербайджана, а его подельниками - двое украинцев 50 и 36 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленники организовали канал нелегальной миграции через украинско-российскую границу. Организатор искал клиентов среди своих земляков. Группировка действовала с февраля 2016 года по май 2017 года.

25 мая этого года трое участников ОПГ были задержаны сотрудниками Управления СБУ Харьковской области.

Первым человеком, которого злоумышленники переправили в Россию, стал азербайджанец. Он прилетел в Харьков в апреле 2016 года. В аэропорту его встретил глава группировки, поселивший его на пару дней в своей квартире. Затем другие члены группы организовали для иностранца переход границы за пределами пунктов пропуска. За это азербайджанец заплатил 600 долларов. Но мужчину задержали пограничники за 5 метров до российской границы.

В дальнейшем организованная группа просила за свои услуги 800 долларов с одного человека.

В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей. Сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующие следственные действия.