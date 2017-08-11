Подписаться на уведомления
 

В Украине разоблачили группировку азербайджанца 600 долларов за переезд в Россию

Автор: Отдел информации 

Прокуратура Харьковской области подозревает троих мужчин в организации канала незаконной переправки людей через государственную границу. Предполагается, что руководителем группы является  56-летний уроженец Азербайджана, а его подельниками - двое украинцев  50 и 36 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленники организовали канал нелегальной миграции через украинско-российскую границу. Организатор искал клиентов среди своих земляков. Группировка действовала с февраля 2016 года по май 2017 года.

25 мая этого года трое участников ОПГ были задержаны сотрудниками Управления СБУ  Харьковской области.

Первым человеком, которого злоумышленники переправили в Россию, стал азербайджанец. Он прилетел в Харьков в апреле 2016 года. В аэропорту его встретил глава группировки, поселивший его на пару дней в своей квартире. Затем другие члены группы организовали для иностранца переход границы за пределами пунктов пропуска. За это азербайджанец заплатил 600 долларов. Но мужчину задержали пограничники за 5 метров до российской границы.

В дальнейшем организованная группа просила за свои услуги 800 долларов с одного человека.

В настоящий момент подозреваемые находятся под стражей. Сотрудники правоохранительных органов проводят соответствующие следственные действия.

654 просмотров


Старости
Василий Папава: «Азербайджану нужно быть бдительнее»
Василий Папава: «Азербайджану нужно быть бдительнее» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 35° / 20°
12 Авг 32° / 22°
13 Авг 33° / 24°
14 Авг 34° / 23°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   2.0025 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

Замминистра информполитики Украины: «Речь идет о вещании АзТВ» эксклюзив
Смертник подорвал себя напротив мечети в Сомали
Саудовская Аравия резко сокращает нефтедобычу
Азербайджан наращивает военную мощь в Нахчыване 67-тысячная армия, 400 БТР, ракеты
Азербайджан назвали самым выгодным направлением для отдыха Не наш рейтинг
Турция против антироссийских санкций
В Украине разоблачили группировку азербайджанца 600 долларов за переезд в Россию
Впервые в Азербайджане: ваши дети могут поступить в ведущие вузы мира! наша реклама (тел: +994 50 214 60 29)
Туркменским журналистам впервые разрешили задать вопросы президенту
Талибы подорвались на собственной взрывчатке Десятки убитых
Азербайджан окончательно потерял «Агдам»
Новейший российский истребитель получил официальное название
В ДТП погиб племянник Эльдара Султанова
Итальянский пожарный от скуки совершал поджоги
Таджикистан играет мускулами
Закир Гасанов отправился в Москву По приглашению Шойгу
В Баку будет пасмурно
Пожар в лондонском метро
Иранский «Темный рыцарь» пообещал уничтожить ИГИЛ
Бои в Украине: есть жертвы
Оплата кредита в Межбанке с любой пластиковой карты без комиссий
За попытку сбить американский самолет россиянина осудили на 6 лет
Додон хочет помешать американцам строить военный полигон
Россия привела войска ПВО в повышенную боеготовность Из-за ракет Северной Кореи
ИГИЛ получало финансирование через eBay
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться