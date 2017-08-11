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Азербайджан назвали самым выгодным направлением для отдыха Не наш рейтинг

 

Международный сервис по поиску и сравнению цен на авиабилеты и отели Skyscanner представил собственный рейтинг самых выгодных предложений на сентябрь.

По данным портала, многие направления с вылетом из городов России в сентябре потеряли в цене до трети стоимость по сравнению с августом. 

Самым выгодным направлением в сентябре названа Латвия - цены на перелеты за прошедший месяц снизились на 33%. Вторым по снижению цен стал Азербайджан (минус 28% по сравнению с августом), третьей - Армения (минус 24%).

В топ-5 самых выгодных направлений сентября, по версии Skyscanner, также вошли США и Швеция, в эти страны билеты подешевели за месяц в среднем на 23% и 21% соответственно.

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