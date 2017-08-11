Азербайджан наращивает военную мощь в Нахчыване, эксклаве, стратегическая важность которого очень высока, как для Баку, так и для враждебной Армении. Об этом пишет научный сотрудник программы по России и Евразии Британского аналитического центра «Chatham House» Заур Шириев в Eurasianet.

Нахчыван - самая близко расположенная к Еревану и другим стратегическим целям Армении территория Азербайджана. Соответственно, в случае возобновления военных действий, Нахчыван станет самой горячей точкой в конфликте.

Азербайджан создал в Нахчыване новое подразделение, известное как Объединенная армейская группировка (спецназ). Офииальный Баку также направил на территорию эксклава новые системы противовоздушной обороны, а также ракеты и артиллерию, в том числе комплексы «Смерч», «Т-300 Касырга» и «Т-122 Сакарья». Кроме этого, в Нахчыване проводятся ежегодные совместные военные учения с Турцией.

В начале 90-х годов Нахчыван был свидетелем горячего этапа карабахского конфликта, но в целом, регион находился в относительной безопасности.

В последние годы, обстрелы и артиллерийский огонь велись, в основном, вокруг линий соприкосновения в Карабахе. Однако ситуация стала меняться, так как стали происходить стычки на нахчыванско-армянской границе, в особенности после тяжелых апрельских боев. В августе 2016 года Азербайджан в Нахчыване сбил армянский разведывательный дрон.

Наращивание военной силы в Нахчыване является объектом пристального внимания в Армении. «Мы не должны забывать, что мы находимся под угрозой возобновления военных действий и агрессия врага может исходить из любого направления», - заявил армянский политический аналитик Мелик Шахназарян.

Переоснащение и перенаращивание боевого потенциала Нахчывана началось приблизительно в 2013 году, когда Закир Гасанов провел «встряску» военных офицеров в эксклаве, а президент И.Алиев подписал указ об укреплении вооруженных сил в автономной республике.

В настоящее время в Нахчыване развернуто около 20 000 военнослужащих, (из примерно 67 000 вместе с кадровым резервом), около 400 бронетранспортеров, самолетов, систем противовоздушной обороны и артиллерийских систем. Ставка была сделана не на количество, а на качество, сказал один азербайджанский офицер EurasiaNet.org, на условиях анонимности.

«Трансформация была не в количестве активного персонала - улучшение было совершено в отношении структуры, подготовки сил и большей самостоятельности в принятии решений в случае угрозы безопасности», - сказал офицер.

Помощь Турции стала ключевой в наращивании военной мощи Нахчывана. Турция выступает как страна-гарант безопасности Нахчывана в соответствии с Карским договором, который был подписан между Турцией и Советским Союзом в 1921 году.

В дополнение к ежегодным совместным учениям с Турцией, Азербайджан стремится повысить региональную значимость Турции в регионе, как военной державы, например проводя трехстороннюю встречу между министрами обороны Азербайджана, Грузии и Турции. Кроме того, между Азербайджаном и Турцией установлено джентельменское соглашение: когда высокопоставленные турецкие офицеры или гражданские лица, занимающиеся вопросами безопасности посещают Азербайджан, они останавливаются в Нахчыване.

Наращивание военной мощи в автономной республике приобрело новый стимул в прошлом году. После получения Арменией мощных российских баллистических ракет «Искандер», которые впервые дали Еревану возможность нанести удар по Баку, нефтяной инфраструктуре страны и другим стратегическим целям в Азербайджане, Баку все чаще делает ставку на военную ценность Нахчывана, как точки, которую можно использовать как опорную для контратаки. Граница Нахчывана находится всего в 60 километрах от Еревана, а это означает, что азербайджанские Смерчи (с дальностью полета 90 километров) и Касырга (от 100 до 120 километров) могут легко поразить столицу Армении.

Обе стороны, однако, осознают, что атаки на столицы приведут к разрушительным ответным действиям, и поэтому нападение из Нахчывана является последней и крайней мерой.