«Мы сотрудничали с Азербайджаном в части обмена телевизионным контентом, в частности с телевизионным регулятором». Об этом haqqin.az заявил Артем Биденко, заместитель министра информационной политики Украины и руководитель аппарата министерства.

По словам Биденко, речь идет о вещании телеканала UATV в Азербайджане и AzTV в Украине. Согласно договоренности, эти телеканалы вещаются в кабельных сетях двух стран.

И в Украине, и в Азербайджане есть проблемы, касающиеся территориальной целостности. Какой же должна быть информационная политика в странах, имеющих подобные проблемы?

По словам Артема Биденко, она должна быть очень рефлексивной, активной. «Фактически речь о кризисной коммуникации, когда идет постоянный сбор данных и решения коррелируются в зависимости от ситуаций. Должен быть высокий приоритет политических решений и их освещения. Информационная война - это такая же война, как и физический аналог, просто борьба ведется за умы людей. Ее оружие - СМИ, ее пули - новости. А жертвы между тем абсолютно реальны», - подчеркнул собеседник.

Что касается того, может ли блокировка каких-то сайтов, ресурсов, возможностей интернета как-то помочь в информационной войне или сопротивлению информационному давлению извне, то по словам Биденко, «блокировка ресурсов - лишь один из методов, который не может сам по себе решать проблемные вопросы, но может сопровождать те или иные государственные решения».