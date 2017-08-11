У Армении есть все основания за себя опасаться, потому что ни Россия, ни Иран не могут сэкономить ресурсы или силы, чтобы укрепить эту страну из-за усиления (западных. – Ред.) санкций. Такой вот «ответ» последовал в западных СМИ (Metrowestdailynews.com) на серию публикаций в ереванской прессе, где утверждалось, что Армения непобедима.

К примеру, в интервью ереванскому изданию «Аравот» «пресс-секретарь» лидера карабахских сепаратистов Давид Бабаян вообще заявил, что все армяне – это «йоги». И так было, оказывается, даже 10 тысяч лет назад (!).

«Мы победили в войне против Азербайджана, потому что мы – как йоги. Йоги не отличаются от обычного человека, та же ДНК, та же кровь, кожа, но у них такая мощная внутренняя энергия, что они могут себя контролировать, делать такое, чего не удается обычному человеку. Армянский народ, в данном случае, в данной геополитической ситуации должен иметь именно такую энергию», - заявил Бабаян.

«…Наш противник постоянно пытается разочаровать нас с помощью различных механизмов – и страха, и отчаяния, и внутренних раздоров, поскольку осознает, что мы жили здесь 10 тысяч лет, сражались со сколькими врагами – народами и империями, которые сегодня полностью исчезли, но мы остались, и все это благодаря нашей силе йоги», - сказал Давид Бабаян.

О том, куда же делась сила «йоги» в апреле прошлого года, Бабаян не стал говорить. Не стал он пояснять и цифру – «10 тысяч лет назад», когда армяне стали йогами. При этом известно, что в обозначенное Бабаяном время начали вымирать последние материковые популяции шерстистого мамонта (согласно Википедии). А может, их истребили как раз «армянские йоги»?

Какова же цель подобных публикаций? Вновь внушить армянскому обществу миф о непобедимости армянского оружия и армянского духа? Только вряд ли это получится.