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Американские аналитики: «Трампу не до Карабаха, а России не до Азербайджана»

Автор: Отдел информации 

Проблема Нагорного Карабаха еще не попала в поле зрения управленческого аппарата Дональда Трампа, однако это может случиться в любую минуту. Об этом сказал аналитик Атлантического Совета, бывший посол Джон Хербст в интервью “Голосу Америки”.

По его словам, нынешние встречи президентов Армении и Азербайджана будут носить символический характер. “Конечно, это поспособствует снижению уровня напряженности, что уже хорошо, однако пока что адекватного решения противостояния не намечается, для этого нет оснований".

”Основным препятствием для урегулирования  карабахского противостояния является вовлеченность в процесс третьих стран", - заявил в свою очередь аналитик Американского института предпинимательства Майкл Рубин.

Джон Хербст

“Если б проблема касалась только двух стран, она, скорее всего, давно была бы решена, однако Россия заинтересована  в том, чтобы напряженность сохранялась возможно дольше”, - говорит Анна Борщевская, аналитик Вашингтонского института  Ближнего Востока.

По ее словам, для Армении проблема карабахского противостояния - первоочередная, однако участие России в процессе урегулирования не является фактором помощи. “Россия желает быть доминирующей в решении этого конфликта, стать главным игроком, и если не будет противостояния – не будет и ее главенства”, – сказала она.

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