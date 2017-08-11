Ильхам Алиев поздравил чемпиона Рамиля Гулиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Рамиля Гулиева, ставшего чемпионом мира по легкой атлетике, сообщает АзерТАдж.

«Хочу отметить, что впервые в истории азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира по легкой атлетике. Особо радует то, что после победы ты поднял флаги Азербайджана и Турции. Это показывает, что ты патриот, который сильно связан со своим народом», - говорится в поздравлении президента Азербайджана.

В своем письме Ильхам Алиев отметил, что, несмотря на то, что Рамиль Гулиев сегодня представляет Турцию, первые шаги в спорте он сделал в Азербайджане.

«Я поздравляю с этой победой и Турцию. Твоя победа является очередным проявлением азербайджано-турецкой дружбы и братства. Мы в Азербайджане гордимся тобой. Желаю тебе новых побед!» - сказал Ильхам Алиев.