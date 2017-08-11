Китай пообещал защитить КНДР в случае нападения США

Официозная китайская газета Global Times опубликовала статью об отношении КНР к корейскому кризису.

Газета констатирует, что в случае, если Северная Корея атакует Америку, то Китай останется нейтральным в последующем конфликте.

В случае, если США инициируют акцию по свержению правительства КНДР, Китай “остановит американцев”.

Газета пишет, что Пекину не удалось убедить Вашингтон и Пхеньян в необходимости отступить. Global Times пишет: “Существует необходимость разъяснить всем сторонам, что если их акции поставят под удар китайские интересы, то Китай ответит твердой рукой”.

Газета подчеркивает: “Китай должен дать ясно понять, что в случае, если Северная Корея запустит ракеты , которые будут угрожать американской территории, и США на это ответят, то Китай останется нейтральным. Если же США и Южная Корея нанесут превентивный удар и попытаются свергнуть правительство КНДР, то Китай воспрепятствует им”.

Газета подчеркивает: “Китай будет твердо противостоять любой стороне, пытающейся изменить статус-кво в тех регионах, где затрагиваются китайские интересы”.