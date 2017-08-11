И Али Керимли по стопам чиновников-олигархов: «Миллионы на роскошную жизнь семьи!»

Активист Партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА), водитель Али Керимли Паша Умудов, собираясь отправиться в Москву, в международном аэропорту Гейдар Алиев случайно встретил членов семьи предводителя своей партии Али Керимли, ожидавшего вместе с семьей посадки на рейс в Лондон. Семейная идиллия оппозиционного лидера возмутила П.Умудова, и он сделал несколько фото, опубликовав их затем в разных СМИ. В частности, эти фото вызвали бурю негодования в прошлом одного из рьяных сторонников А.Керимли – экс-политзаключенного Руслана Баширли.

Р.Баширли провел около 7 лет в застенке за дело победы "оранжевой революции". И каково же было страдальцу в один день осознать нищету философии борьбы своего предводителя – "оранжевые" идеалы были брошены в угоду личного благосостояния А.Керимли.

Вот и возмутился бывший политзек фотографиями, распространенными другим фронтистом. Виллы, поездки в Лондон, золото партии, бриллианты пассии и супруги, оксфорды отпрысков… Откуда же все это?! Возмутился Баширли с Пашой, осознав крамольную истину – личная победа на крови поражения цветной революции.

Но вернемся к последнему фото, растиражированному вначале Пашой Умудовым, а затем Русланом Баширли.Фотографии разочаровнные революционеры сопроводили резкой критикой в адрес Керимли, который, как какой-нибудь олигарх, вместе со всеми своими чадами и домочадцами неизвестно на какие доходы живет в столице Британии на широкую ногу. Рядовой народофронтовец Умудов поднял в своей организации настоящий бунт против падшего вожака.

«Долгие годы я был преданным членом ПНФА, беспрекословно выполняя все распоряжения ее лидеров, но последние события в нашей партийной организации заставляют меня и моих товарищей признать, что Али Керимли - настоящий интриган, ловкач и делец.

У ПНФА сейчас нелегкий период: несколько активистов арестовано, их семьи испытывают серьезные финансовые затруднения. Рядовые члены партии, порой обделяя своих детей, исправно платят партийные взносы. А наши лидеры шикуют. Видя это, мы начинаем разочаровываться в нашем движении.

Для меня последней каплей стала неожиданная встреча в аэропорту. Наверное, не было бы этого письма, если бы я не увидел отправляющееся в Лондон семейство Керимли. Свидетельством тому, что я говорю правду, сделанные мной фотографии», - написал Паша Умудов.

«До последнего времени члены нашей партии верили Али Керимли, считали его чуть не святым. Но повторяющаяся вот уже 20 лет риторика («Этот режим должен уйти», «Мы почти пришли к власти»), арест гвардейцев партии в лице Сеймура Хази, Асифа Юсифли, Фуада Гахраманлы, Фаига Амирли, Гезаль Байрамлы и других, и то, как Али Керимли, вместо реальной помощи, по праздникам передает семьям осужденных активистов по 300 манатов заставило нас прозреть. На самом деле всё в партии направлено на одну цель – обеспечить роскошный образ жизни Али Керимли и его семьи», - утверждает оппозиционер.

Паша Умудов пишет, что значение Али Керимли как лидера партии сильно преувеличено, на самом деле в последнее время он лишь изредка посылает по 300 манатов семьям арестованных и проводит слабо организованные акции протеста. А вся его политическая деятельность в последнее время сводится, по сути, к блогерству. Вместо того, чтобы вывести на улицы десятки тысяч, как утверждает сам лидер, сторонников ПНФА с требованием освобождения всех арестованных и смены власти в стране, он собирает свой актив в каком-то укромном местечке либо в низкопробном заведении, а потом публикует фото этих «политзаключенных» в соцсетях.

«Интересно, если бы арестовали самого Керимли, как поступили бы его сподвижники Гахраманлы, Амирли, Байрамлы и другие? Такими же методами пытались бы защитить, вызволить его из тюрьмы? Неужели и они бы спокойно развлекались с семьями в Лондоне и других заграничных городах, пока Керимли пребывал за решеткой?» - вопрошает с болью в сердце Умудов.

В партии уже всем ясно, пишет активист, что Керимли давно потерял надежду прийти к власти в стране, но он продолжает кормить древнегреческими мифами своих соратников.

«Керимли, по сути, присвоил бренд легендарного Фронта и использует партию как бизнес-площадку. Если бы это было не так, смог бы он несколько лет назад отправить свою жену на роды в Лондон? Кто-то скажет, ну и что, кому запрещено отправлять свою супругу в престижную клинику? На мой взгляд логика проста: человек, который связывает свои надежды с Азербайджаном, не станет отправлять супругу на роды в Лондон с единственной целью – чтобы его чадо приобрело естественное право заполучить паспорт Великобритании. Наш лидер хочет, чтобы мы, как и весь азербайджанский народ уверовали в лозунг, который он декларирует двадцать лет: «Мы придем к власти», в то время как он сам давно потерял надежду на успех. А иначе зачем он обеспечивает своему сыну гражданство Британии? В качестве страховки от всех неожиданностей?» - недоумевает Умудов.

Активист ПНФА даже подсчитал сумму, которая тратится на образование детей Али Керимли. Оба чада оппозиционного лидера 11 лет учились в Бакинской Оксфордской школе, где годовая оплата превышает 11 тысяч манатов, так что только в Баку расходы на их образование составили 242 тысячи манатов.

Затем дети лидера продолжили обучение в Великобритании – в самых дорогих и престижных вузах мира.

«Год обучения даже не в самом престижном британском вузе превышает 15 тысяч фунтов стерлингов, что по нынешнему курсу составляет 33 тысячи манатов. За пять лет обучения своих детей в Лондоне Али Керимли потратил 150 тысяч фунтов стерлингов (332 тысячи манатов). Еще примерно столько же ушло на аренду квартиры и расходы на проживание. И это без расходов на регулярные авиаперелеты, досуг, отдых во время каникул, походы в рестораны и прочее. Так что только самые очевидные расходы дельца Али Керимли на обучение детей за эти 15 лет превысили 600 тысяч манатов, а если к этому добавить и разные непредвиденные траты, то сумму надо умножить как минимум вдвое», - убежден Умудов.

Впечатляя себя и читателей этими цифрами, Паша Умудов подчеркивает, что дети Али Керимли в Лондоне утонули в комфортной жизни, похожей на райское мирское существование чиновников-олигархов. А вот финансовый источник на этот праздник жизни семьи Али Керимли он никому не раскрывает.

«Уверен, что как только Керимли прочитает мое письмо, он в привычной ему манере фокусника снова выйдет чистым из воды и вновь обведет их вокруг пальца. Либо же просто сделает вид, что ничего предосудительного не совершал. Но я лично жажду, чтобы на сей раз Керимли отказался от своей надменной оговорки: «Мне помогают друзья, имена которых я не могу раскрыть», которая давно не может никого ввести в заблуждение», - пишет Паша Умудов.

Активист ПНФА напоминает, как Керимли пытался всем внушить, что личный водитель трудиться на него безвозмездно, исключительно из добрых побуждений. Но его тогда уличили во лжи, так как, по документам, этот самый «добровольный водитель» получал из партийной кассы ежемесячную зарплату в размере 350 манатов.

«Все в ПНФА давно поняли, что Керимли только имитирует роль лидера, ибо из-за его авторитарности двадцать лет никому не удается сместить его с поста председателя. Любой, кто осмелится уличить Али Керимли в махинациях и нечистоплотности, будет немедленно изгнан из партии, а в соцсетях и в реальной жизни против него развернется кампания угроз, шантажа и давления. Но время пришло, и я прямо заявляю: "Керимли, смени текст! Ты давно изобличен в двурушничестве"», - призывает Паша Умудов.

Как активист ПНФА и предвидел, после публикации этого послания в СМИ сторонники Али Керимли немедленно объявили охоту на ведьму. Армия интернет-троллей, проплаченная Керимли, всячески оскорбляет Умудова и даже угрожает ему расправой. Однако активист не собирается отказываться от своих слов.

О том, что члены семьи Али Керимли ведут роскошный образ жизни за рубежом, сообщается не впервые. Ранее haqqin.az публиковал фотографии сына оппозиционного лидера Туркеля Керимли, распивающего с друзьями горячительные напитки в одном из самых дорогих баров Лондона. Али Керимли тогда не стал оправдывать своего сына, как не стал и разглашать источники денег, которые его сын тратит на свою ночную жизнь в столице Британии.