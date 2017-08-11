Жена Наваза Шарифа хочет занять его место

Жена экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа — Кальсум Наваз решила принять участие в выборах на парламентское место супруга, которое он покинул после решения Верховного суда о его отстранении, передает Reuters.

Как рассказал агентству советник Шарифа — Асиф Кирмани, все документы для ее регистрации были поданы 11 августа.

По его словам, кандидатуру Кальсум Наваз рассмотрят в Лахоре. Специальные выборы пройдут примерно через 45 дней.

Новым премьером Пакистана выбрали брата отстраненного главы правительства — Шехбаза Шарифа.