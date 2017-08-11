Сегодня в Киеве на улице Бехтеровской произошел пожар в многоэтажке, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает Корреспондент.Net.

"На вызов сразу же выехало отделение 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Во время тушения пожара из окна квартиры выпрыгнул мужчина, который погиб на месте", – говорится в сообщении.

Пожар был локализован, а в ходе разведки в квартире спасатели обнаружили два трупа.

Во время тушения пожара было задействовано шесть единиц пожарной и специальной техники и 30 человек личного состава.

В свою очередь, телеканал 112 Украина уточняет, что в квартире обнаружили тела двух женщин – молодой и пожилой. У них якобы были проломлены черепа.