Азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев вписал себя в историю спорта, завоевав золотую медаль в беге на дистанцию в 200 метров. Спортсмен выступает за Турцию, и его с достижением уже успели поздравить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Азербайджана Ильхам Алиев, а также премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Рамиль Гулиев не только стал первым в истории Турции чемпионом по легкой атлетике, но и первым «белым» спортсменом, завоевавшим золото в этой дисциплине с 2001 года.

Сам Рамиль Гулиев в интервью журналистам признался, что его вынудили покинуть Азербайджан, т.к. федерация легкой атлетики не выплачивала ему положенные деньги и не создала надлежащих условий для тренировок.

Haqqin.az нашел архивные интервью министра молодежи и спорта Азада Рагимова и вице-президента Национального олимпийского комитета, президента Федерации легкой атлетики Азербайджана Чингиза Гусейнзаде, в которых спортивные чиновники говорят об отсутствии перспектив у Рамиля Гулиева и сомневаются в том, что он сможет вообще чего-нибудь добиться в мире спорта.

«Ну, допустим, он один раз бежал с Усейном Болтом и занял 7 - 8-е место. Прекрасно. Недавно я говорил с ним по телефону и призывал отдать долг родине. Ведь Азербайджан его вырастил и воспитал. Я даже не верю, что он войдет в десятку лучших на лондонской Олимпиаде. Но он должен был, завоевав олимпийскую лицензию, выступить за Азербайджан, в котором вырос. А потом мы рассмотрели бы его вопрос и, возможно, отпустили бы его. Но Рамиль, к сожалению, не приехал», - рассказывает Азад Рагимов в своем интервью от 2012 года.

Министр тогда отметил, что первые успехи вскружили голову молодому спортсмену, и он выступил со слишком высокими запросами.

«Он обратился к нам с требованиями. Рамиль требовал ежемесячно по 5 тысяч для себя, своего отца и своего тренера Мухина. Кроме того, он требовал звания заслуженного деятеля спорта для своих отца и тренера, и квартиру для себя. Он также хотел, чтобы его отец стал старшим преподавателем БГУ», - жаловался тогда министр.

В то время, как Азербайджан тратил миллионы манатов на приглашение в сборную спортсменов из-за рубежа, 5 тысяч манатов, которые просил от федерации Рамиль Гулиев для тренировок, кажутся просто смешной суммой. И возмущение министра понять очень трудно.

В предательстве интересов сборной Азербайджана Рамиля Гулиева обвинял и вице-президент Национального олимпийского комитета, президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

«Как известно, Рамиль Гулиев отказался выступать за Азербайджан после того, как стал известным. Но после отъезда в Турцию он не может даже приблизиться к своим прежним результатам. Я не слышал, что он где-то победил. Этот факт показывает, что погоня за деньгами не всегда приносит успех. Назим Бабаев – патриот. Верю, что он не поступит как Рамиль Гулиев и будет и в дальнейшем выступать под флагом Азербайджана», - рассказывал Чингиз Гусейнзаде, восхваляя другого азербайджанского атлета - Назима Бабаева.