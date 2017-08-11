Эрдоган: Это может привести к полномасштабной войне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что взаимные угрозы США и Северной Кореи не перерастут в полномасштабные военные действия. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов после пятничной молитвы, передает агентство Anadolu.

Эрдоган заявил: «В настоящее время 16 стран мира обладают ядерным оружием. Мы надеемся, что взаимные угрозы между США и КНДР не перерастут в полномасштабную войну, потому что есть риск, что в конфликт могут вступить и другие страны. Мир может столкнуться с большими угрозами. Мне очень хотелось бы, чтобы все закончилось политическим консенсусом».

Напомним, в последнее время отношения между КНДР и США резко обострились. В ответ на угрозу КНДР запустить ракеты средней дальности по району Тихого океана, в котором расположена американская военная база на острове Гуам, Трамп предупредил Пхеньян, "что с ними случится такое, чего мир ранее не видывал".