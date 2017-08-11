Памятно, как рост неопределенности в мировой экономике в 2015 году, а также такие процессы, как ослабление экономического роста развитых и развивающихся стран, спад цен на многие товары, в том числе и на нефть, ускорили удешевление национальных валют ряда стран. В их числе оказались и страны-партнеры Азербайджана. Не миновали беды и нашу страну, много раздавалось критики в адрес правительства, Центробанка и других финансовых органов. Но трудности удалось устранить, положение выправляется, но отмечать успехи этих же органов никто не спешит.

Да, изменение глобальной экономической конъюнктуры на фоне резкого спада цен на нефть, сложившаяся в странах-партнерах ситуация оказали воздействие и на нашу страну. В балансе текущих операций страны, отличающейся в течение долгих лет профицитом в миллиарды долларов, образовался дефицит. Стали резко таять стратегические валютные резервы Центробанка. Создавшаяся ситуация диктовала необходимость соответствия валютного рынка и курса маната новым нефтяным ценам. С учетом этих факторов в течение 2015 года дважды была осуществлена девальвация маната.

Одним словом, под угрозой оказалась не только банковско-финансовая система, но и вся экономика страны. Но власти с таким положением, конечно, мириться не смогли и не захотели. С этой целью за короткий срок был принят целый ряд важнейших стратегических и весьма специфических решений. Интерес властей к экономике страны, честно говоря, никогда ранее не выглядел столь убедительным. При этом боле глубокие экономические анализы показывают, что стратегические решения, охватывающие влияние на сбалансирование валютного рынка, приходятся на 2016 год, а специфические решения – на 2017 год.

На фоне новых экономических вызовов, президент Ильхам Алиев действительно проявил высокую политическую волю. В основном благодаря этому в 2016 году были осуществлены широкомасштабные экономические реформы. В частности, были реализованы системные меры по восстановлению макроэкономической и финансовой стабильности. Рассмотрим самые важные из них.

Вся власть Совету!

Первым в этом ряду, безусловно, надо назвать «Стратегическую дорожную карту по национальной экономике и основным секторам экономики». Об этом документе, призванном на основе макроэкономической стабильности и устойчивого экономического развития обеспечить конкурентоспособность нашей экономики, инклюзивность и дальнейший рост социального благополучия, писалось много. Надо отметить и создание координации денежно-курсовой и фискальной политики с мерами по стимулированию реального сектора на примере созданного в прошлом году Совета финансовой стабильности. Именно Совет разработал план мероприятий по обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности в текущем году, и на среднесрочный период. Здесь можно назвать также принятые решения по диверсификации денежной базы и монетарной политики, регулированию каналов спроса и предложения на валютном рынке. И, самое главное, по личной инициативе главы государства даже в этих сложных условиях удалось сохранить уровень занятости населения.

Указанные меры позволили уже с конца прошлого года добиться перелома в экономике, вступить ей в пору стабильности. Экономические реформы, проведенные в 2016 и в первые месяцы 2017 года, дали свои плоды уже в начале текущего года. Особо следует подчеркнуть переход на плавающий курс маната, который был обусловлен рядом факторов.

Среди них достаточно отметить такие стратегические цели, как сведение к минимуму негативного воздействия снижения цен на нефть на внутренний и внешний баланс экономики, повышение конкурентоспособности нашей экономики на международных рынках, а также обеспечение защиты валютных резервов страны.

Стабилизация как руководство к действию!

Все это, а также ряд других комплексных мер, направленных на обеспечение макроэкономической и финасовой стабильности, уравновешивание валютного рынка позволило создать условия для желаемого перехода на полный плавающий курс маната.

Этого удалось достичь лишь в январе текущего года. Началось внедрение нового механизма проведения валютных аукционов, был устранен лимит, применяемый к курсу продаваемой наличной или безналичной валюты к официальному курсу. Правда, на начальном этапе повышения гибкости курсового режима волатильность курса маната к доллару выросла, но затем экономические субъекты свыклись с этим режимом и валютный рынок стал стабилизироваться.

Таким образом, в результате выверенного решения по переходу на плавающий курс в течение короткого времени курс маната нашел свою точку рыночного равновесия, а влияние психологических факторов на спрос и предложение на валютном рынке заметно снизилось.

Вместе с тем был проведен ряд мер для рационализации каналов спроса на валютном рынке, ограничения операций на черном рынке, нейтрализации спекулятивных факторов на требования валютного рынка. Именно в результате уменьшения влияния психологических факторов и ряда других мер предложение на валютном рынке сегодня в разы превышает спрос.

Для обеспечения в этом году рационализации каналов предложения, эффективного контроля над эмиссией маната в апреле с участием руководителей главных органов макроэкономического регулирования страны была принята денежная программа. Именно на этой программе основывался Центробанк при проведении своих ликвидных операций. Да и бюджетные расходы сформировались в соответствии с этой денежной программой. Так был сформирован практический механизм для эффективной координации монетарной и фискальной политики.

С целью уменьшения уровня долларизации экономики и повышения доверия к манату государственные финансовые регуляторы в течение прошлого и текущего годов провели ряд мер. Это и повышение учетной ставки, и устранение лимита на курс продажи иностранной валюты, и многое другое. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля вкладов в инвалюте снизилась на 11,6%, дан старт процессу дедолларизации.

Результаты проведенных мер нашли отражение и в статистических показателях.

За указанный период объем валютных операций в долларах снизился на 23,3%, в евро – на 4,8%. При этом 24,4% валютных операций была реализована на межбанковском валютном рынке (МВР), а 75,6% - на внутрибанковском валютном рынке (ВВР). Более половины (57,6%) операций, проведенных на МВР были связаны с регулированием валютной позиции банков. А на ВВР 95,7% валютных операций составили продажи валюты юридическим лицам.

Да, банки превратились в чистых продавцов валюты. Если за 6 месяцев прошлого года банками была осуществлена чистая продажа 151 млн. долларов, то в первом полугодии текущего года уже чистая покупка ими долларов составила 91 млн. долларов. Это наглядно демонстрирует стабильность маната.

С начала года продажа валюты Нефтяным фондом составила 1687,6 млн. долларов, что на 30,8% превышает аналогичный показатель прошлого года. К концу этого года манат по отношению к доллару укрепился на 3,9%. К концу первого полугодия денежная база возросла на 5,3% и составила 8274,5 млн. манатов.

Не одной занятостью едины, но и туризмом

В 2016 году по личной инициативе президента И.Алиева начался процесс обеспечения занятости населения, который успешно продолжается и в этом году. Это, а также меры по развитию реального сектора привели к серьезному оживлению в ненефтяном секторе.

По итогам первого полугодия в ненефтяном секторе экономики наблюдается рост на 1,7%, в том числе в ненефтяной промышленности 4,4%, в сельском хозяйстве – 2,2%. Реформы в сфере сельского хозяйства – в одном из приоритетных секторов, обладающих широкими возможностями и по знятости, и по экономическому развитию, и по экспорту, - и стали причиной серьезной динамики развития, важных количественных и качественных изменений, а также роста социального доверия.

Вместе с тем был проведен комплекс мер по развитию туризма, в результате поток туристов в страну возрос на 24,5%. За первое полугодие туристы потратили со своих пластиковых карт около 600 млн. манатов. А в целом за полугодие приток туристов принес стране 1,6 млрд. долларов валюты, что дало возможность обеспечить большую часть спроса на валюту за счет сектора туризма.

В экономику страны за 6 месяцев было инвестировано 5 млрд. манатов. Благодаря принятым мерам созданы сотни тысяч новых рабочих мест, номинальные доходы населения возросли на 7,2%. Как видно, в реальном секторе экономики наблюдается серьезное оживление. А это, в свою очередь, проявляет себя и в платежном балансе.

Проводимая экономическая политика и относительно приемлемый уровень нефтяных цен на мировых рынках положительно повлияло на торговый баланс страны. По сравнению с аналонгичным периодом прошлого года за первое полугодие 2017 года экспорт вырос на 36%. При этом по нефтегазовому сектору рост экспорта составил 38,2%, по ненефтяному – 26,8%, по сельхозпродукции – 40%. Импорт же упал на 15,7%. В итоге положительное сальдо внешнеторгового оборота составило 1,9 млрд. долларов. В то же время общие валютные резервы Центробанка и Нефтяного фонда выросли с начала года на 2,6 млрд. и составили 39,6 млрд. долларов.

Стабилизация маната, контроль над инфляцией и рост стратегических валютных резервов существенно усилили веру населения в экономику и возможности умения прогнозировать. А параллельное продолжение реформ по улучшению бизнес-климата послужило укреплению этой веры. Таким образом, достижение успехов по обеспечению в стране макроэкономической стабильности и экономического роста, стабилизации валютного рынка и оздоровлению финансового сектора дает основание говорить об обеспечении дальнейшей устойчивости макроэкономической стабильности.

Манат вне опасности

В заключение отметим, что целый ряд факторов дает основание утверждать, что курс маната будет стабильным не только до конца этого года, но и в следующем году. Назовем некоторые из этих факторов.

Это, скажем, обеспечение положительного сальдо в платежном балансе и его рост с каждым кварталом, формирование приемлемых цен на мировом нефтяном рынке, внедрение денежной программы и регулирование тем самым каналов предложения денег, реализация исполнения обязательств по внешним долгам вне валютного рынка. Кроме того, сегодня достигнуто полное ограничение операций на черном рынке и влияние спекулятивных факторов на валютный рынок сведено к минимуму.

Отрадно отметить и стабилизацию национальных валют основных наших торговых партнеров – России, Турции, Китая, Грузии, Украины и Казахстана – и положительную трансмиссию ее на внутренний валютный рынок Азербайджана.

Можно назвать и другие важные факторы. Это – рост безналичных операций и снижение накопления свободных средств для покупки валюты, начало тенденции дедолларизации, внедрение новых фискальных правил, позволяющих устранить влияние нефтяного фактора на валютный рынок, частичное развитие межбанковского рынка, улучшение открытой валютной позиции банков, снижение неопределенности в экономике и формирование прогнозируемой атмосферы, а также рост процентов по манатным депозитам.

Еще раз подчеркнем, эти достижения удалось добиться за два с неполным года. Но ведь соотвтетствующие госорганы не останавливаются на достигнутом, продолжают свою рутиную и кропотливую работу по дальнейшему оздоровлению экономики, в том числе и денежно-финасовой системы страны. Эти органы в целом, и отдельные чиновники в частности, уже не выглядят столь беспомощными перед лавиной системного кризиса, как это казалось в предыдущие годы. А продолжающиеся мастабные экономические реформы лишь усиливают азербайджанскую экономику, вместе с верой в эффективность государственного аппарата.