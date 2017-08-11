Россия и Турция снимут шпионскую мелодраму "Султан моего сердца"

Кинематографисты России и Турции приступят к съемкам многосерийной шпионской мелодрамы "Султан моего сердца". Об этом сообщили в пресс-службе киностудии "КИТ". Соответствующее соглашение подписано с международной компанией Global Connection International Media Group. Сериал будет показан на "Первом канале", передает ТАСС.

Представитель компании Ирэна Назарова пояснила ТАСС, что сейчас активно ведется подбор актеров. Главную женскую роль, по ее словам, исполнит российская актриса, а роль султана достанется актеру из Турции. Всего отснимут 24 серии, бюджет каждой из них составляет не менее €500 тыс.

Сюжет разворачивается в 20-е годы ХIХ века. Главная героиня - дочь служащего российского посольства в Стамбуле Анна - знакомится с османским султаном Махмудом II, который активно внедряет в стране европейские порядки. Он предлагает Анне стать учительницей его детей. Попытка девушки отказаться от предложения приводит к шантажу ее со стороны руководства отца. В результате Анну вынуждают не только переехать в дом султана, но и начать слежку за ним.

Съемки начнутся в конце сентября и будут проходить на одной из крупнейших турецких киностудий - Maya Productions Ltd. Kocaeli Studios, расположенной недалеко от Стамбула.

Представители киностудии "КИТ" выразили уверенность, что новый продукт будет особенно интересен поклонникам турецкого сериала "Великолепный век".