Трамп: «Военный план по КНДР готов»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка готова к ответу на "неразумные" действия КНДР.

"Военные решения полностью готовы на тот случай, если КНДР будет действовать неразумно. Надеюсь, что Ким Чен Ын найдет другой путь!" — написал Трамп в Twitter.

В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Сначала Трамп пообещал Северной Корее ответить "огнем и яростью" в случае, если со стороны КНДР возникнет реальная угроза для США. В ответ Пхеньян заявил, что изучает возможность ракетного удара по американским военным объектам на острове Гуам. На это Трамп, в свою очередь, пригрозил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей случится такое, чего еще никто никогда не видывал".