Сотни российских туристов пожаловались на самочувствие в Турции

Роспотребнадзор получил более 500 обращений с жалобами от российских отдыхающих на ухудшение здоровья в турецких городах-курортах. Наибольшее число заболевших – дети до 14 лет, сообщается на сайте ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки (относится к энтеровирусным инфекциям), из-за чего десятки отдыхающих якобы вынуждены были досрочно прервать здесь свой отпуск. Роспотребнадзор в этой связи открыл "горячую линию". Минздрав Турции опроверг сообщения СМИ об эпидемии Коксаки в стране, назвав их спекулятивными.

"В рамках специально открытой "горячей линии" на официальный адрес Роспотребнадзора поступило более 500 обращений с жалобами на ухудшение здоровья во время нахождения на турецких курортах, случаи заболевания отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер и других. Наибольшее число заболевших – дети до 14 лет", — говорится в сообщении.