Лавров заступился за Иран

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва сожалеет о том, что США подвергают сомнениям договоренности с Ираном по ядерной программе. Об этом он сказал во время выступления на форуме «Территория смыслов», которое транслирует телеканал «Россия 24».

«Из результативных переговоров, наверное, то, что мы сделали по иранской ядерной программе, и то, что сейчас, к сожалению, наши американские партнеры подвергают сомнению», — отметил министр.

По его словам, хотя администрация Трампа и подтвердила, что в рамках договоренностей Иран выполняет все предусмотренные действия, из администрации Трампа продолжают называть эти договоренности неправильными и ошибочными.

«Так что жалко, что такой достаточно, я считаю, удачный договор сейчас подвергается сомнению», — подчеркнул Лавров.