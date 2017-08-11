Хакамада летит в Азербайджан

16 сентября столицу Азербайджана посетит политик и писательница Ирина Хакамада, которая проведет тренинг для бизнес-леди республики, поделившись опытом и секретами делового успеха. Мероприятие состоится благодаря организации «100 Business Woman of Azerbaidjan», сообщает azertag.az.
Ирина Хакамада расскажет, как сохранять свое "я" при работе в больших компаниях на начальника, как себя вести с начальником-женщиной и начальником-мужчиной, как уметь выйти на самостоятельный уровень и достичь желаемых высот. Помимо того, политик расскажет, как продолжать хорошо выглядеть и как начать все с чистого листа в любой момент жизни.
Организаторами отмечается, что мастер-класс проводится исключительно для женщин.