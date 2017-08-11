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Как житель Губы воевал в Пакистане и Сирии Haqqin.az из зала суда

Автор: Отдел информации 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям слушается дело 38-летнего жителя Губы Ровшана Гадирова по прозвищу «Убейд», принимавшего участие в боевых действиях в Сирии в составе радикальной вооруженной группировки.

Выехав из Азербайджана, Р.Гадиров присоединился к террористам в пакистанской провинции Северный Вазиристан, откуда через некоторое время добрался до сирийского Алеппо. Во время одного из налетов авиации Асада на Алеппо, где укрывались экстремисты, Р.Гадиров получил ранение и был вынужден вернуться в Азербайджан. На родине его сразу же задержали.

Следствие установило, что в Северном Вазиристане Ровшан Гадиров с ноября 2009-го по март 2010-го года воевал в составе группировки «Тюркский джамаат», которой командовал некий Юнис. Это бандформирование принимало участие в боевых действиях против западной коалиции в Афганистане.

В 2011 - 2012 годах Гадиров сражался против сирийских правительственных войск в составе группировки «Ахрар аш-Шам» в Алеппо. В декабре 2011 года он был ранен и несколько месяцев лечился в Турции.

На суде Гадиров утверждал, что в 2008 года он отправился в Турцию на заработки, но, познакомившись там с неким Ибрагимом, узнал от него о ситуации в Пакистане. Проникшись сочувствием к радикалистам, которые воюют с войсками западной коалиции, он решил принять участие в «джихаде» против американцев и европейцев.

В ноябре 2009 года Гадиров вместе с неким Ибрагимом добрался до Пакистана, где в провинции Северный Ваиристан присоединился к «Тюркскому джамаату» и присягнул на верность командиру этой группировки Юнису. Там его обучили стрелять, метать гранаты, заставили пройти физическую подготовку и освоить азы ислама. Но вскоре между членами «Тюркского джамаата» начались конфликты из-за религиозных разногласий, и Ровшан Гадиров вернулся в Турцию.

Однако, так и не начав работать, в 2011 году Гадиров принял решение отправиться на войну против войск президента Сирии Башара Асада. Перейдя турецко-сирийскую границу, он влился в ряды боевиков «Ахрар аш-Шам». Еду дали автомат и приказали охранять продовольственные склады террористов.

Рассказал он и о своем ранении: «Был ранен в плечо и руку, потерял сознание. Потом долго лечился. Понял, что в Сирии оставаться опасно, и в декабре 2012 года вернулся в Стамбул».

В Стамбуле Гадиров женился, проведя последующие пять лет в Турции. В апреле 2017 года он вернулся в Азербайджан, где и был арестован.

В ходе судебного заседания Гадиров, как многие другие члены террористических группировок, представавшие перед азербайджанским судом ранее, заявил, что и в Пакистане, и в Сирии он не принимал непосредственного участия  в боевых действиях и лишь выполнял «гуманитарную работу». Какую же именно «гуманитарную работу» выполняют азербайджанцы в ИГИЛ и в составе других радикальных группировок, можно конкретно узнать из пропагандистских роликов террористов.

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