Чингиз Гусейнзаде ответит за свои слова о Рамиле Гулиеве

Президент Федерации легкой атлетики Азербайджана, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде выступит с пресс-конференцией по вопросу о Рамиле Гулиеве.

Она состоится 15 августа в Национальном олимпийском комитете и начнется в 14:00. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе НОК Азербайджана, пресс-конференция созывается в связи публикациями в отечественных СМИ давних заявлений Ч.Гусейнзаде в отношении названного спортсмена. В них Гусейнзаде говорил, в частности, о том, что у Гулиева нет, дескать, потенциала для больших достижений и пр.

Напомним: что вчера уроженец Азербайджана Рамиль Гулиев стал чемпионом мира в беге на 200 метров.