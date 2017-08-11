Со вчерашнего вечера весь спортивный мир обсуждает победу азербайджанца Рамиля Гулиева в беге на 200 метров на чемпионате мира в Лондоне. Победа 27-летнего спринтера, выступающего под флагом Турции, оказалась для многих неожиданной. Он не был фаворитом финала, но в итоге стал чемпионом. Вторым белым чемпионом мира на 200-метровке и первым за последние 16 лет!

Свою победу Рамиль отпраздновал с двумя флагами – азербайджанским и турецким. Азербайджанские любители спорта и без того хорошо относились к Рамилю, а уж после того, как на 60-тысячном Олимпийском стадионе Лондона чемпион завязал на шее флаг Азербайджана, он стал просто героем.

Сразу после соревнований Гулиева поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сегодня к чемпиону мира с поздравлениями обратился президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Хочу отметить, что впервые в истории азербайджанский спортсмен стал чемпионом мира по легкой атлетике. Особо радует то, что после победы ты поднял флаги Азербайджана и Турции. Это показывает, что ты патриот, который сильно связан со своим народом», - говорится в поздравлении президента Азербайджана.

В своем письме Ильхам Алиев отметил, что, несмотря на то, что Рамиль Гулиев сегодня представляет Турцию, первые шаги в спорте он сделал в Азербайджане. «Я поздравляю с этой победой и Турцию. Твоя победа является очередным проявлением азербайджано-турецкой дружбы и братства. Мы в Азербайджане гордимся тобой. Желаю тебе новых побед!» - сказал Ильхам Алиев.

Конечно, сегодня, поздравляя и радуясь за Рамиля, мы не можем не вспоминать историю его отъезда из Азербайджана, хотя делать это не очень приятно.

«Мне пришлось покинуть Азербайджан – Федерация легкой атлетики вообще не помогала, - заявил не так давно Гулиев. - Ни со стипендией, ни с тренировками – там и сейчас в принципе то же самое. В 2008-м и 2009-м я выступал за Азербайджан на Олимпиаде и ЧМ, хотя готовились в основном на энтузиазме. Зимой тренировки в холодном манеже, летом на стадионе с плохой дорожкой. Конечно, я старался, работал – все равно других вариантов не было. Да и на тот момент можно было с чем-то смириться:

18-19 лет – ты просто тренируешься, не задумываясь об условиях. Сейчас такое неприемлемо.

Я пытался выбить деньги, условия – но Федерация это не приветствовала. В 2010-м я, еще оставаясь гражданином Азербайджана, заключил годовой контракт с клубом «Фенербахче». Выручили связи: некоторые бывшие спортсмены из Азербайджана остались в Турции – и один товарищ помог с переходом. Безусловно, азербайджанской стороне это не понравилось. Они много чего говорили: что я продался, поймал звезду, закончился как спортсмен. Но мне по барабану. Где-то писали, что Турция предложила мне зарплату в 10 раз больше. Если знать, сколько я зарабатывал в Азербайджане – почти нисколько, то можно умножать хоть на тысячу.

Я думаю так: если со стороны Федерации есть интерес, то она найдет способ удержать спортсмена. В Азербайджане способ не искали. Кроме Турции, был вариант выступать за Россию. Я изъявил желание, но руководители российской федерации, скажем так, не довели дело до конца».

Говорят, что на Рамиля очень сильно подействовала смерть отца и тренера Эльдара Гулиева. Дескать, он был здоровым человеком, но переживания из-за конфликта сына с Федерацией подкосили его. После смерти папы Рамиль окончательно решил покинуть Азербайджан. Сыграло свою роль и то, что в те годы в Азербайджан активно завозились эфиопские бегуны, которым создавались отличные условия. Это тоже злило Гулиева: дескать, для натурализованных спортсменов делается все, а для местных – почти ничего.

«Я думаю, что место Рамиля займут более достойные ребята, - говорил в 2010 году тогдашний первый вице-президент Федерации легкой атлетики Азербайджана Мехти Нагиев. – В своем письме спортивному руководству страны Гулиев требовал зарплату в 5000 манатов. Гулиев забыл о том, что не стоит таких денег. Он еще не добивался больших успехов, чтобы требовать деньги. В молодежном первенстве Европы занял первое место на дистанции 200 метров, а второе место на дистанции на 100 метров. После этих успехов ему дали квартиру. Я обещал хорошую зарплату. Но Рамиль решил уехать в «Фенербахче». Пожалуйста, без проблем, но зачем отказываться от страны?».

Что ж, теперь Рамиль Гулиев доказал, что стоит гораздо больших денег. Впрочем, для спортсмена все могло сложиться иначе. Ведь после отъезда в Турцию Азербайджан не дал бегуну открепление, в результате тот вынужден был потерять три года и пропустить Олимпиаду в Лондоне.

«Из-за карантина три года я не выступал на международных соревнованиях – только внутренние старты и небольшие коммерческие, - рассказывает Гулиев. - Конечно, это сказывалось на форме. Я начинал сезон с результатами 10,15 на сотне, 20,20 на 200 метров – очень неплохо, но потом не было возможности поехать на серьезные соревнования. А для прогресса нужна конкуренция.

Азербайджан даже не требовал от Турции денег за мой переход. Они просто сказали: ты не будешь выступать за ту страну. Я ответил: хорошо, это ваше решение. На этом диалог закончился.

В Азербайджане я не видел для себя перспектив. Дом домом, но реализоваться все-таки нужно – пришлось чем-то жертвовать. Переехал и, по сути, потерял несколько лет».

Кусает локти из-за Рамиля и российская сторона. Сайт телеканала «Матч ТВ» в своем материале под названием «Король умер, да здравствует Гулиев!» написал следующее:

«Парень, рожденный в Азербайджане, парень, который мог бегать за Россию, но из-за проволочек нашего руководства выбравший Турцию, и именно для Турции завоевавший золото этого чемпионата. Тяжелейшая судьба, травмы, перетренированность в этом сезоне - все это не помешало Рамилю выиграть дистанцию, на которой до этого безраздельно властвовал Усейн Болт. Очень бы хотелось сказать что Рамиль наш, что он представляет постсоветскую школу легкой атлетики, только вот он уже много лет выступает за Турцию, России он оказался не нужен, и уже непонятно, что в нем осталось от той школы, а что - новое, нашим тренерам неизвестное. В любом случае - браво, Рамиль!».

Смог ли бы Рамиль Гулиев добиться такого же результата, если бы продолжал представлять Азербайджан? Если бы продолжал тренироваться в Азербайджане – то точно нет. Но если бы азербайджанская сторона создала бы Гулиеву условия для тренировок в той же Турции – то вполне вероятно.

Впрочем, рассуждать сейчас на эту тему не имеет смысла. Ошибок минувших дней уже не исправить, но, признав их, пусть и с большим опозданием, можно хоть как-то сгладить острые углы.

Чиновники, которые способствовали отъезду Рамиля Гулиева (а они продолжают занимать важные спортивные посты), должны сейчас пригласить его в Азербайджан, пожать руку, наградить. Хотя бы за то, что Рамиль поднял на чемпионате мира флаг Азербайджана, а ведь вполне мог этого не делать. Но Гулиев показал, что его конфликт с некоторыми азербайджанскими спортивными чиновниками никак не отразился на его отношении к стране, в которой он вырос. Сейчас дело за вами, господа чиновники! Теперь вы должны сделать жест и обратиться к Рамилю, извиниться перед ним. Чемпион мира должен быть встречен в Азербайджане с почестями, должна быть организована его пресс-конференция. И тогда, может быть, когда-нибудь, когда Рамиль завершит свою карьеру, нам будет не стыдно обратиться к нему и пригласить его тренировать в Азербайджане или возглавить легкоатлетическую федерацию. Да, возможно, Рамиль откажется пожать вам руку, господа чиновники. Это его право. Но вы как минимум попытайтесь.

Мне кажется, что сегодня мы пока не до конца осознали, какого успеха добился Рамиль Гулиев. Чемпионат мира по легкой атлетике – это соревнование гораздо более престижное и популярное в мире, чем планетарные первенства по многим другим видам спорта. Борьба, дзюдо, бокс, таэквондо, тяжелая атлетика… При всем уважении к сильнейшим спортсменам в этих видах спорта, к чемпионату мира по легкой атлетике приковано гораздо больше общемирового внимания.

Не случайно в Турции победу Рамиля сравнили с главными успехами турецкого футбола – триумфом «Галатасарая» в Кубке УЕФА-2000 и бронзовыми медалями сборной Турции на ЧМ-2002.

Сегодня Рамиль Гулиев – герой! Герой для всего легкоатлетического мира, герой для Турции и, к счастью и к стыду нашему, герой для Азербайджана!