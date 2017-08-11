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В Армении объединяют военные заводы

Автор: Отдел Армении 

Правительство Армении одобрило проект решения об объединении ЗАО «Военный завод 65» и ЗАО «Научно-производственное объединение Гарни-Лер», пишут армянские СМИ.

На заседании правительства министр обороны Армении Виген Саркисян проинформировал, что цель решения – повышение эффективности процесса ремонта и модернизации продукции военного назначения, повышение эффективности предприятий с государственным участием.

Отметим, что компания "НПО Гарни-лер" занимается производством оружейных стволов, их ремонтом и заменой, а также выпускает новые виды вооружения. 

ЗАО "Военный завод №65" производит огнестрельное оружие, ремонтрирует отдельные артиллерийские системы, занимается техобслуживаением войск и производством средств для уничтожения авиации.

Минобороны Армении полагает, что в результате слияния двух военных компаний переработка, производство и ремонт легкого вооружения станут более эффективными.

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