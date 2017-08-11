Вице-президентт Федерации фехтования Азербайджана Яшар Мамедов заявил, что с августа закрыт офис национальной федерации.

По его словам, это связано с тем, что президент Федерации Назим Ибрагимов уже более двух лет не платит зарплату, сообщает prosport.az. «У меня больше нет денег, чтобы платить из своего кармана зарплату и оплачивать коммунальные услуги», - заявил Яшар Мамедов.

Также сообщается, что глава Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов взял отпуск до 1 сентября и сейчас находится не в Баку.

По словам Яшара Мамедова, в Министерстве молодежи и спорта и в Национальном олимпийском комитете попросили потерпеть до сентября. Но вице-президент не верит в то, что будет положительное решение проблем, так как и раньше фехтовальщиков просили «немного подождать».