Лавров о «цветных революциях» на постсоветском пространстве

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что на территории бывшего СССР больше не будет "цветных революций", отметив, что ни одна из них не сделала жизнь людей лучше.

"Я надеюсь, что нет", — ответил Лавров на вопрос участницы форума "Территория смыслов" о том, стоит ли ждать очередной "цветной революции" на территории бывшего СССР.

"Потому что не было ни одного опыта так называемой цветной революции, которая бы сделала жизнь лучше. Не только в странах бывшего СССР, это и в других частях мира, где извне пытаются менять правительство и поддерживать оппозицию. Я думаю, что опыт последнего десятилетия, 15 лет, показывает, что это все больше начинают понимать и сами народы, которые становятся, я извиняюсь, подопытными в этих планах", — пояснил он.