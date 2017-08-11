Япония привела в боеготовность ПВО

Японское руководство решило развернуть комплексы противовоздушной обороны Patriot PAC-3 в префектурах Хиросима, Симанэ, Коти и Эхимэ. Причиной этого стали заявления властей Северной Кореи о возможном ударе по американскому острову Гуам.
Военные власти Японии приказали привести систему ПВО страны в боевую готовность уже этой ночью, передает Kyodо.
Накануне Пхеньян объявил, что у него готов план удара по Гуаму: четыре баллистические ракеты «Хвасон-12» полетят к острову через Японию. В свою очередь президент США Дональд Трамп пригрозил КНДР «событием, которого еще никто никогда не видывал»