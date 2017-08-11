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Ильхам Алиев выделил деньги на дорогу в Закаталах

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту трассы Закаталы – Балакен – Мазымчай, являющейся частью автомобильной дороги М5 Евлах – Закаталы – государственная граница с Грузией, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, с целью капитального ремонта дороги Закаталы - Балакен - Мазымчай протяженностью 35 километров, соединяющей 16 населенных пунктов и проходящей через административную территорию двух районов, где проживают 100,7 тысячи человек, из средств, предусмотренных в указе президента Азербайджана от 27 декабря 2016 года «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год», открытому акционерному обществу «Азеравтойол» будет выделено 24,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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