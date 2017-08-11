Сирийские беженцы возвращаются на родину

Более 600 тысяч перемещенных лиц из Сирии вернулись домой за первые семь месяцев этого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную организацию по миграции (IOM).



По данным организации, число вернувшихся домой сирийцев в этом году близко к числу вернувшихся в 2016 году (более 685 тысяч человек). Тем не менее, количество новых перемещенных лиц (более 808 тысяч) значительно превышает количество вернувшихся домой, сообщает IOM.

Около 67% из 602 759 перемещенных лиц вернулись в провинцию Алеппо, где процесс восстановления мирной жизни стал возможным после того, как сирийская армия практически полностью освободила провинцию от террористической группировки "Исламское государство".