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Ильхам Алиев наградил Азерпашу Нематова

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Азерпаши Зафар оглу Нематова орденом «За службу Отечеству» второй степени за заслуги в развитии азербайджанской культуры. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

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