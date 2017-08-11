Bitcoin установил новый исторический рекорд

Самая популярная в мире криптовалюта Bitcoin в пятницу вновь обновляет исторические максимумы – ее курс на крупнейших биржах превысил 3,5 тысячи долларов, следует из данных торгов, сообщает РИА Новости.

Капитализация рынка криптовалют, по данным торговой площадки Coinmarketcap.com, на вечер пятницы составила 126,9 миллиарда долларов. Первое место традиционно занимает Bitcoin (BTC): его капитализация оценивается в 58,3 миллиарда долларов (46% всего рынка криптовалют). На втором месте держится Ethereum с капитализацией более 28 миллиардов долларов. На третьем месте — криптовалюта Ripple с капитализацией в 6,9 миллиарда долларов, на четвертом — Bitcoin Cash (5,4 миллиарда долларов).

Самыми быстрыми темпами из первой сотни криптовалют, по данным Coinmarketcap.com, растет Bitquence: за последние 24 часа она выросла более чем в два раза, Civic — на 62,3%, Bytom — на 54,6%, Metal — на 47,7%.